Fabriquer son pain Saint-Vérain, 18 juin 2022, Saint-Vérain.

Fabriquer son pain Ecocentre de Bourgogne 3 Les Haverts Saint-Vérain

2022-06-18 – 2022-06-18 Ecocentre de Bourgogne 3 Les Haverts

Saint-Vérain Nièvre

EUR 30 30 Apprendre les secrets de la fabrication du pain bio au levain. Apprendre à cuire le pain dans un four à bois ou dans un four traditionnel.

Repartir avec les produits de sa fabrication et un pot de levain naturel pour faire son pain à domicile.

Apprendre les secrets de la fabrication du pain bio au levain. Apprendre à cuire le pain dans un four à bois ou dans un four traditionnel.

Repartir avec les produits de sa fabrication et un pot de levain naturel pour faire son pain à domicile.

Ecocentre de Bourgogne 3 Les Haverts Saint-Vérain

dernière mise à jour : 2022-03-25 par