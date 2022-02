Fabriquer son lombricompost avec Au Ras du Sol Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Fabriquer son lombricompost avec Au Ras du Sol Maison écocitoyenne, 26 mars 2022, Bordeaux. Fabriquer son lombricompost avec Au Ras du Sol

Maison écocitoyenne, le samedi 26 mars à 14:30

**À partir de 14 ans, sur inscription** **Le pass vaccinal est demandé à l’entrée**

Gratuit sur inscription

Vous souhaitez participer à la réduction de vos biodéchets mais vous n’avez pas de jardin ? Cet atelier est pour vous ! Apprenez à fabriquer votre lombricomposteur à moindre coût Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:30:00 2022-03-26T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux Departement Gironde

Maison écocitoyenne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Fabriquer son lombricompost avec Au Ras du Sol Maison écocitoyenne 2022-03-26 was last modified: by Fabriquer son lombricompost avec Au Ras du Sol Maison écocitoyenne Maison écocitoyenne 26 mars 2022 bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux

Bordeaux Gironde