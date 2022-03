FABRIQUER SON GOÛTER ÉQUILIBRÉ ET 0 DÉCHET Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Le zéro déchet est un mode de vie qui nous permet de réduire au maximum nos déchets pour notre santé et notre environnement.

Que ça soit à emporter à l’école ou pour la maison, il est tout à fait possible de goûter sans faire de déchet… Viens apprendre à réaliser un goûter sain et zéro déchet, puis repars à la maison avec tes recettes à partager dans ta famille. Nombre de places limité, sur inscription Respect des mesures sanitaires en vigueur. Des ateliers pour faire soi-même et zéro déchet, l’occasion de s’informer et changer ses pratiques avec Lucie Augereau de Lu Eco. contact@le-carre.org +33 2 43 09 21 52 https://www.le-carre.org/ Le zéro déchet est un mode de vie qui nous permet de réduire au maximum nos déchets pour notre santé et notre environnement.

Château-Gontier 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

