FABRIQUER SES PRODUITS MÉNAGERS Château-Gontier-sur-Mayenne, 26 mars 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

FABRIQUER SES PRODUITS MÉNAGERS 2022-03-26 – 2022-03-26 Château-Gontier 4 bis Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Le zéro déchet est un mode de vie qui nous permet de réduire au maximum nos déchets pour notre santé et notre environnement.

A partir d’ingrédients simples et naturels, vous apprendrez à fabriquez vos propres produits d’entretien !

Chaque réalisation de produit est appuyée par des explications sur les matières utilisées, les bénéfices obtenus et les précautions d’emploi. Chaque participant apporte ses contenants, repart avec ses créations et les recettes des produits

Nombre de places limité, sur inscription

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Des ateliers pour faire soi-même et zéro déchet, l’occasion de s’informer et changer ses pratiques avec Lucie Augereau de Lu Eco.

