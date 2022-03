Fabriquer ses produits ménagers AMELIO | Maison de l’Habitat Durable Lille Catégories d’évènement: Lille

Fabriquer ses produits ménagers (atelier) —————————————– Lors de cet atelier, vous apprendrez à fabriquer des produits ménagers de base, sains, économiques et écologiques… Une manière simple pour prendre soin de sa santé et agir concrètement sur la qualité de l’air intérieur de notre logement. Animé par l’association Interfaces **→ Jeudi 21 avril 2022 de 14h à 16h30** **Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine** **Inscription préalable obligatoire auprès de la Maison de l’Habitat Durable**

