Fabriquer ses emballages durables : les bee wrap, 26 novembre 2022, .

Fabriquer ses emballages durables : les bee wrap



2022-11-26 16:00:00 – 2022-11-26 17:30:00

EUR 0 -3 Proposé dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable. Atelier pour apprendre à fabriquer des emballages durables avec du tissu et de la cire d’abeille pour protéger ses plats dans son réfrigérateur, ses sandwichs… en alternative au papier aluminium, au film plastique etc. Les enfants, à partir de 6 ans et accompagnés d’un adulte, sont bienvenus. Chaque participant est invité à ramener un bout de tissu qu’il apprendra à cirer pendant l’atelier et qu’il transformera ainsi en emballage durable ! Animé par une ambassadrice du tri de Bil Ta Garbi. Gratuit, sur inscription.

Proposé dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable. Atelier pour apprendre à fabriquer des emballages durables avec du tissu et de la cire d’abeille pour protéger ses plats dans son réfrigérateur, ses sandwichs… en alternative au papier aluminium, au film plastique etc. Les enfants, à partir de 6 ans et accompagnés d’un adulte, sont bienvenus. Chaque participant est invité à ramener un bout de tissu qu’il apprendra à cirer pendant l’atelier et qu’il transformera ainsi en emballage durable ! Animé par une ambassadrice du tri de Bil Ta Garbi. Gratuit, sur inscription.

jardin

dernière mise à jour : 2022-10-20 par