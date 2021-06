Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Fabriquer ses beewrap avec la Maison Écocitoyenne Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

du mardi 6 juillet au mercredi 11 août

du mardi 6 juillet au mercredi 11 août à Maison écocitoyenne

**Sur inscription.** **Tout public, à partir de 10 ans**

Gratuit, sur inscription

Venez apprendre à créer vos BeeWrap,alternative écologique aux emballages alimentaires.Pas besoin de compétences particulières,c’est facile à réaliser!Repartez avec votre création utile et faite main Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T16:00:00 2021-07-06T17:00:00;2021-08-11T16:00:00 2021-08-11T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux