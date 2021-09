Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Fabriquer sa lessive avec Échange Nord Sud Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Maison écocitoyenne, le mercredi 13 octobre à 15:30

**Comme pour la vaisselle, il existe des alternatives économiques et écolo giques pour la lessive, tout aussi efficaces, sans emballage et sans produits nocifs cachés.** **À partir de 10 ans, sur inscription.** **Le pass sanitaire est demandé à l’entrée**

Gratuit, sur inscription

Et si on oubliait les produits du commerce pour le ménage du quotidien ? Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T15:30:00 2021-10-13T17:30:00

