Fabriquer l’avenir Maison de l’Amérique Latine Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fabriquer l’avenir Maison de l’Amérique Latine, 24 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 24 mars 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Fabriquer l’avenir, comment les femmes haïtiennes façonnent un monde nouveau, avec l’accompagnement musical d’Amos Coulange La Maison d’Haïti a le plaisir de vous convier à sa conférence-débat Fabriquer l’avenir, comment les femmes haïtiennes façonnent un monde nouveau, avec l’accompagnement musical d’Amos Coulange. Maison de l’Amérique Latine 217 boulevard Saint-Germain Paris 75007 Contact : contact@maisondhaiti.org https://www.helloasso.com/associations/maison-d-haiti/evenements/conference-debat-fabriquer-l-avenir https://www.facebook.com/maisondhaiti Conférence

