Découvrir: linogravure, réfection d’un siège, fabrication peinture Fabriqu’en Feurs, 1 avril 2023, Feurs. Découvrir: linogravure, réfection d’un siège, fabrication peinture 1 et 2 avril Fabriqu’en Feurs Les visiteurs pourront prendre le temps de visiter l’exposition de gravure, de sièges et de mobilier. Ils pourront également découvrir, regarder, poser des questions lors des trois ateliers:

– la technique de la linogravure: réalisation d’un dessin, gravure de la plaque de lino, mise en couleur et impression sur papier

– la réfection d’un fauteuil bridge: sanglage à neuf, gaindage et confection d’une garniture en crin

– la fabrication de la peinture sur bois: qu'est-ce qu'une peinture? présentation des matières premières utilisées, la recette de la peinture à la caséine et la patine d'un petit meuble

