Saint-Pierre-des-Corps Hangar de la locomotive Indre-et-Loire, Saint-Pierre-des-Corps Fabriquée en 1936, elle a parcouru deux millions de kilomètres Hangar de la locomotive Saint-Pierre-des-Corps Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Pierre-des-Corps

Fabriquée en 1936, elle a parcouru deux millions de kilomètres Hangar de la locomotive, 18 septembre 2021, Saint-Pierre-des-Corps. Fabriquée en 1936, elle a parcouru deux millions de kilomètres

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hangar de la locomotive Depuis la fin 2013, la locomotive à vapeur Pacific 231E41 est restaurée par l’AAATV-SPDC (Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur) avec le soutien financier de la fondation La Loco. Hangar de la locomotive Rue de la Pichotière 37700 Saint-Pierre-des-Corps Saint-Pierre-des-Corps Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Pierre-des-Corps Autres Lieu Hangar de la locomotive Adresse Rue de la Pichotière 37700 Saint-Pierre-des-Corps Ville Saint-Pierre-des-Corps lieuville Hangar de la locomotive Saint-Pierre-des-Corps