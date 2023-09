Portes ouvertes de l’agence ZW/A Fabrique ZW/A – Agence d’architecture Bordeaux, 13 octobre 2023, Bordeaux.

Portes ouvertes de l’agence ZW/A Vendredi 13 octobre, 14h00 Fabrique ZW/A – Agence d’architecture Gratuit. Entrée libre.

Notre agence ouvre ses portes aux curieux qui souhaitent découvrir notre lieu de travail et notre pratique de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de la programmation.

Fabrique ZW/A – Agence d’architecture 81 rue de la croix de Seguey, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Fondaudège Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 35 54 65 87. https://zwa.archi L’architecture ne se résume pas à un exercice de style ni à une recherche de performance. Il s’agit de créer des possibilités, d’élargir des horizons, d’ouvrir des esprits.

Dans nos projets, nous essayons de composer avec l’incertitude, de tester en permanence, afin que de nos intuitions de départ émerge une réalité pragmatique, adaptée et adaptable, généreuse et évolutive.

L’agence fait preuve d’inventivité, d’esprit critique et de réactivité permanente, tout en étant capable de prendre des risques pour imaginer le possible : un projet hyper spécifique créant une synthèse entre l’homme et son environnement. Les projets prennent ainsi forme dans cette démarche à travers toutes les échelles.

L’architecture et l’urbanisme sont ainsi pour nous une seule et même discipline, à des échelles différenciées, mais avec toujours le même objectif : s’ancrer dans un contexte historique, spatial, temporel, social et culturel. Du grand territoire au petit édifice, notre démarche reste la même : une analyse fine pour extraire l’essence même du lieu, le Genius Loci, avec le projet qui lui correspond.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

©Yoris Couegnoux