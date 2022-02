Fabrique / « Visite sur le pouce » IAC Institut d’art contemporain Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Visite express de La Fabrique du Nous #1 / _Quels territoires ?_ [ expositions des artistes Lara Almarcegui ; Pauline Julier ; Irene Kopelman ; Laura Sellies ; Emilija Škarnulyte ] à l’heure du déjeuner en compagnie d’une médiatrice. Visite pendant la pause déjeuner IAC Institut d’art contemporain 11 rue Docteur Dolard Villeurbanne Ferrandière Métropole de Lyon

