[FABRIQUE] Une autre expérience du théâtre avec les comédien·nes de Catalyse La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

[FABRIQUE] Une autre expérience du théâtre avec les comédien·nes de Catalyse La Maison des métallos, 17 juin 2022, Paris. Le dimanche 19 juin 2022

de 11h00 à 13h00

Le samedi 18 juin 2022

de 11h00 à 13h00

Le vendredi 17 juin 2022

de 11h00 à 13h00

. payant tarif CoOP 3, 6 ou 9€ (c’est vous qui choisissez !) la fabrique sera suivie d’un pique-nique partagé

une expérience plus qu’un atelier pour comprendre à quoi engagent d’autres manières de faire du théâtre. Échauffement, apprentissage du jeu, un atelier classique de théâtre ? Pas tout à fait, car ce sont les artistes de Catalyse qui sont nos guides. Ils nous offrent une occasion inédite d’expérimenter d’autres gestes, d’autres mots, d’autres manières d’être au monde et au théâtre. Ici, on ne le regarde pas, on le vit ! la fabrique sera suivie d’un pique-nique partagé La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fr/les-coops-rubrique/on-seloigne-des-chemins-balises/2022_06_fabrique_theatre 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos http://billetterie.maisondesmetallos.org/spectacle?id_spectacle=995&lng=1

pexels

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Maison des métallos Adresse 94, rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville La Maison des métallos Paris Departement Paris

La Maison des métallos Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

[FABRIQUE] Une autre expérience du théâtre avec les comédien·nes de Catalyse La Maison des métallos 2022-06-17 was last modified: by [FABRIQUE] Une autre expérience du théâtre avec les comédien·nes de Catalyse La Maison des métallos La Maison des métallos 17 juin 2022 La Maison des métallos Paris Paris

Paris Paris