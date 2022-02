[FABRIQUE] Tricotons-nous avec Maryam Samaan La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 15h00 à 18h00

Le samedi 12 mars 2022

de 15h00 à 18h00

Le samedi 05 mars 2022

de 15h00 à 18h00

Le tricot intrigue, fait parler, crée des connexions, des liens sociaux, interculturels et intergénérationnels, permet de nouer le dialogue… Tricoter permet de faire lien dans tous les sens du terme. L’artiste Maryam Samaan en a fait l’expérience dans les camps de réfugiés syriens : tricoter peut être une stratégie de survie… Pour cet atelier, elle nous invite à coudre ensemble : chacun·e apporte un vêtement usagé, le découpe en bandes pour former de nouvelles pelotes. On tricote alors ensemble un objet commun, on fait des nœuds, on en défait d’autres pour se raconter à plusieurs mains. N’oubliez pas d’apporter un vieux vêtement ! La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.maisondesmetallos.paris/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://twitter.com/MaisonMetallos Atelier

