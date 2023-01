Fabrique ton savon ! Sennevières, 12 mars 2023, Sennevières Sennevières.

Fabrique ton savon !

2023-03-12 – 2023-03-12

45 EUR 45 Le temps d’un atelier, vous apprendrez à fabriquer votre savon à froid 100% biodégradable et d’origine biologique, zéro déchet, pour votre peau, vos cheveux.

Ces ateliers vous permettront ensuite, en toute autonomie de fabriquer à votre tour vos propres produits et de faire appel à votre créativité pour prendre soin de vous et de vos proches.

Un temps de partage, de découverte, de pratique pour créer, se détendre et expérimenter vos propres ressources.

Par les huiles essentielles, huiles végétales et beurres végétaux, argiles et fleurs séchées, ces ateliers ouvrent à la découverte des sens olfactifs, visuels et tactiles.

juliettekrier@gmail.com +33 6 50 02 93 63 http://www.lacabaneaplantes.com/

Juliette Krier

