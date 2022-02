Fabrique ton phonographe Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

La Côte-Saint-André

Fabrique ton phonographe

Musée Hector-Berlioz, le jeudi 17 février

Musée Hector-Berlioz, le jeudi 17 février à 15:00

Après avoir abordé l’histoire de la musique enregistrée, les enfants fabriquent leur phonographe et appréhendent les mystères de cette invention extraordinaire pour mieux comprendre les principes de la diffusion du son.

5€, sur réservation

Fabriquez votre phonographe et percez les secrets de cette invention extraordinaire ! Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André

Dates et horaires de début et de fin :

2022-02-17T15:00:00 2022-02-17T17:00:00

2022-02-17T15:00:00 2022-02-17T17:00:00

