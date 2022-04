“Fabrique ton marque-page!” à la Micro-Folie Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

"Fabrique ton marque-page!" à la Micro-Folie, 26 avril 2022, Sainte-Foy-la-Grande
Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande

2022-04-26 – 2022-04-26 Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Après une petite présentation au musée numérique de photographies et d’histoires autour de la photo, la médiathèque intercommunale de Pellegrue vous initiera à la création d’un marque-page photo à glisser dans vos histoires préférées !

Vous pourrez également découvrir une petite sélection de livres autour du printemps et de la photographie !

À partir de 8 ans.

Durée 2h.

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande

