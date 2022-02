Fabrique ton livre : mon petit livre écolo-rigolo Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies

Fabrique ton livre : mon petit livre écolo-rigolo Les Eyzies, 15 février 2022, Les Eyzies. Fabrique ton livre : mon petit livre écolo-rigolo Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

2022-02-15 14:30:00 – 2022-02-25 15:45:00 Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin

Les Eyzies Dordogne Du lundi 15 février au vendredi 25 février (sauf samedi et dimanche). A partir de 4 ans. Confectionnez un petit ouvrage de quelques pages, en lien avec l’environnement et en s’appuyant sur des matériaux simples tels la feutrine et la laine. Du lundi 15 février au vendredi 25 février (sauf samedi et dimanche). A partir de 4 ans. Confectionnez un petit ouvrage de quelques pages, en lien avec l’environnement et en s’appuyant sur des matériaux simples tels la feutrine et la laine. Du lundi 15 février au vendredi 25 février (sauf samedi et dimanche). A partir de 4 ans. Confectionnez un petit ouvrage de quelques pages, en lien avec l’environnement et en s’appuyant sur des matériaux simples tels la feutrine et la laine. ©Cop. Pôle d’interprétation de la préhistoire (2)

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Les Eyzies Autres Lieu Les Eyzies Adresse Pôle d'interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Ville Les Eyzies lieuville Pôle d'interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Departement Dordogne

Les Eyzies Les Eyzies Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-eyzies/

Fabrique ton livre : mon petit livre écolo-rigolo Les Eyzies 2022-02-15 was last modified: by Fabrique ton livre : mon petit livre écolo-rigolo Les Eyzies Les Eyzies 15 février 2022 Dordogne Les Eyzies

Les Eyzies Dordogne