Fabrique ton jeu Sérifontaine Sérifontaine Catégories d’évènement: Oise

Sérifontaine

Fabrique ton jeu Sérifontaine, 23 avril 2022, Sérifontaine. Fabrique ton jeu Sérifontaine

2022-04-23 10:00:00 – 2022-04-23 16:00:00

Sérifontaine Oise Sérifontaine Samedi 23 avril 2022, de 10h à 16h, Fabrique ton Jeu. Viens découvrir des jeux traditionnels et des jeux provenant du monde entier puis fabrique le tien à partir de la nature qui t’entoure et de matériel de récupération. À la Halle Marchande de Sérifontaine. Arrivée libre entre 10h et 16h. Pique-Nique tous ensemble le midi. Chacun apporte de quoi manger. Gratuit. Financé par la mairie de Sérifontaine, en collaboration avec l’association Veni Vidi Ludi. Samedi 23 avril 2022, de 10h à 16h, Fabrique ton Jeu. Viens découvrir des jeux traditionnels et des jeux provenant du monde entier puis fabrique le tien à partir de la nature qui t’entoure et de matériel de récupération. À la Halle Marchande de Sérifontaine. Arrivée libre entre 10h et 16h. Pique-Nique tous ensemble le midi. Chacun apporte de quoi manger. Gratuit. Financé par la mairie de Sérifontaine, en collaboration avec l’association Veni Vidi Ludi. +33 3 44 84 80 02 Samedi 23 avril 2022, de 10h à 16h, Fabrique ton Jeu. Viens découvrir des jeux traditionnels et des jeux provenant du monde entier puis fabrique le tien à partir de la nature qui t’entoure et de matériel de récupération. À la Halle Marchande de Sérifontaine. Arrivée libre entre 10h et 16h. Pique-Nique tous ensemble le midi. Chacun apporte de quoi manger. Gratuit. Financé par la mairie de Sérifontaine, en collaboration avec l’association Veni Vidi Ludi. Pixabay

Sérifontaine

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Sérifontaine Autres Lieu Sérifontaine Adresse Ville Sérifontaine lieuville Sérifontaine Departement Oise

Sérifontaine Sérifontaine Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serifontaine/

Fabrique ton jeu Sérifontaine 2022-04-23 was last modified: by Fabrique ton jeu Sérifontaine Sérifontaine 23 avril 2022 Oise Sérifontaine

Sérifontaine Oise