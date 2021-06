Paris Les Ingéniaux Makerspace Paris Paris Fabrique ton coffret à secrets avec Arduino ! Les Ingéniaux Makerspace Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ce stage de modélisation et impression 3D est destiné à enseigner les bases de la modélisation 3D aux débutants, en utilisant le logiciel Fusion 360, et à découvrir les rudiments de l’impression 3D au cours d’un projet d’assemblage d’un vaisseau de Star Wars! Âge conseillé: 12 à 17 ans. Objectif de l’atelier LPour nos makers les plus aguerris, voici un nouveau projet: nous allons réaliser, à l’aide de la modélisation 3D et d’une fraiseuse CNC (à contrôle numérique), une boîte à code qui gardera leurs secrets ! Pendant ce stage, les participants ne travaillent pas seulement à la réalisation d’un circuit électronique et la programmation d’un microcontrôleur de type Arduino. Ils ont aussi la possibilité de mettre à l’épreuve leurs talents de menuisier, car ils devront assembler la boîte en bois, la graver et l’huiler pour la protéger au mieux. Les inscrits peuvent garder leur création à la fin du stage ! Animations -> Stage Les Ingéniaux Makerspace Paris 27 rue du Père Guérin Paris 75013

5, 6, 7 : Place d’Italie (234m) 6 : Corvisart (258m) 27, 47, 57, 59, 61, 62, 64, 67, 83

Contact :Les Ingéniaux 01.42.63.34.05 contact@les-ingeniaux.com https://les-ingeniaux.com/

