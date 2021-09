Fabrique ton calendrier en bois Centre Commercial Italie Deux/Rue Rangoli/Niveau 3, 29 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 29 septembre 2021

de 15h à 17h

payant

Atelier enfant (à partir de 7ans)/parent enfant upcycling bricolage. Vos enfants profitent de nouvelles expériences ! Ils découvrent de vrais outils, les matériaux et ramènent à la maison un joli souvenir. Un atelier qui développe la confiance en soi, l’autonomie et la dextérité.

Vos enfants profitent de nouvelles expériences ! Ils découvrent les outils, les matériaux et ramènent à la maison un joli souvenir : un calendrier en bois qu’ils réalisent et personnalisent eux-mêmes ! Ils utiliseront des matériaux issus du réemploi qui seront une occasion pour eux de pouvoir se tromper sans risque et de pouvoir recommencer autant que nécessaire…

Ils manient en toute sécurité les outils à main qui sont sélectionnés pour être adaptés à l’âge et la dextérité des enfants. L’atelier est adapté aux capacités de chacun avec notamment des plans pas à pas, des gabarits, des instructions visuelles. Ouvert dès l’âge de 7ans seul ou accompagné.

Atelier animé par les petits clous

Inspiré notamment de Play:ground de NewYork, Les P’tits Clous proposent des activités manuelles et encadrées disparues des écoles de France. Ici l’erreur est permise ! L’idée est de se sentir libre d’exprimer sa créativité tout en développant sa dextérité.

Marteau, chignole clous et vis : dans les ateliers des P’tits clous, on apprend à se servir de vrais outils pour réparer, créer ou imaginer des objets 100% fait maison.

Centre Commercial Italie Deux/Rue Rangoli/Niveau 3 Place d’Italie Paris 75013

5, 6, 7 : Place d’Italie (85m) 6 : Nationale (428m)



Contact :RUE RANGOLI 0771701422 p.lavocat@rue-rangoli.com https://rue-rangoli.com https://www.facebook.com/RueRangoli1/ https://twitter.com/RueRangoli0771701422 p.lavocat@rue-rangoli.com

