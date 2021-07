Castres Archéopole CERAC Castres, Tarn Fabrique ton bijou préhistorique Archéopole CERAC Castres Catégories d’évènement: Castres

Fabrique ton bijou préhistorique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archéopole CERAC

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archéopole CERAC

Comment les hommes et femmes de la Préhistoire décoraient leurs tenues ? Quels bijoux portaient-ils ? Les vestiges retrouvés lors de fouilles archéologiques nous permettent d’imaginer la parure de nos lointains ancêtres. Apprends à percer, sculpter et graver un pendentif en pierre, à décorer un collier grâce aux ressources disponibles dans l’environnement du Paléolithique. Réalise un pendentif et des perles en pierre grâce aux outils en silex, comme à la Préhistoire ! Archéopole CERAC Domaine de Gourjade, 81100 Castres Castres Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

