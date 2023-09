BRUITS BLANCS #13 Fabrique théâtrale du Viala Lanuéjols, 16 décembre 2023, Lanuéjols.

Lanuéjols,Lozère

Dans le cadre de Bruits Blancs #13, découvrez des séquences originales de trente minutes basées sur l’improvisation. Véritable temps de création où deux artistes qui ne se connaissent pas sont invité-e-s à se découvrir et à proposer une confrontation….

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Fabrique théâtrale du Viala

Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie



As part of Bruits Blancs #13, discover original thirty-minute sequences based on improvisation. Two artists who don’t know each other are invited to discover each other and propose a confrontation…

En el marco de Bruits Blancs #13, descubra secuencias originales de treinta minutos basadas en la improvisación. Dos artistas que no se conocen están invitados a descubrirse mutuamente y llegar a una confrontación creativa….

Im Rahmen von Bruits Blancs #13 können Sie 30-minütige Originalsequenzen entdecken, die auf Improvisation basieren. In dieser kreativen Phase werden zwei Künstler, die sich nicht kennen, dazu eingeladen, sich gegenseitig zu entdecken und eine Konfrontation…

