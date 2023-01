Fabrique tes perles de sirop aux algues Perros-Guirec Perros-Guirec Office de tourisme de Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Fabrique tes perles de sirop aux algues Perros-Guirec, 4 juillet 2023

2023-07-04 14:00:00 – 2023-07-04 16:30:00

Côtes-d’Armor Perros-Guirec Des algues dans tous leurs états !

Venez découvrir l’univers surprenant de ces végétaux et leurs propriétés fabuleuses.

2h30 d’animation comprenant :

– une découverte des algues sur l’estran (Grève de Pors Ar Goret),

– un atelier de création de cocktail pétillant (sans alcool) à base de billes d’algue aromatisées pour agrémenter le goûter inclus dans l’après-midi (en salle).

Réservation à l’Office de Tourisme et paiement sur place auprès de l’organisateur au prix de 14€ (tarif unique).

Activité ouverte au public familial, ainsi qu’aux enfants seuls à partir de 8 ans.

Munissez-vous de chaussures adaptées.

Sortie maintenue à partir de 4 personnes minimum et un maximum de 15 personnes.

infos@perros-guirec.com +33 2 96 23 21 15

