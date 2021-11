Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil Loiret, Pithiviers-le-vieil Fabrique Ta Tisane ! Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil Catégories d’évènement: Loiret

Le Domaine de Flotin pose son stand à la Roseraie de Morailles pour vous faire découvrir sa production de plantes aromatiques et médicinales. De 10h à 13h à la boutique, vous pourrez sentir les différentes variétés de menthes, vous plongez dans un herbier mais aussi composez votre tisane sur mesure !

