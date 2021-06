Vieux Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Calvados, Vieux Fabrique ta panoplie de légionnaire Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux

Fabrique ta panoplie de légionnaire Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Vieux. Fabrique ta panoplie de légionnaire

le jeudi 15 juillet à Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques

Petits et grands, pros des ciseaux et bricolos, l’armée d’Aregenua recrute et a besoin de vous pour fabriquer vos casques et boucliers de légionnaires…. En carton ! Chacun coupe, peint et décore son casque et son bouclier de légionnaire. À 10h30 et 14h30 Durée : 2h Tarif : 7€ par enfant **Enfants de 6 à 10 ans, obligatoirement accompagnés d’un adulte.** L’adulte doit pouvoir aider l’enfant dans la réalisation de sa panoplie (découpages délicats par exemple) Réservation obligatoire : [[https://www.weezevent.com/atelierfabrique-ta-panoplie-de-legionnaire](https://www.weezevent.com/atelierfabrique-ta-panoplie-de-legionnaire)](https://www.weezevent.com/atelierfabrique-ta-panoplie-de-legionnaire)

Enfants : 7€, Adultes : 10€ ; Réservation obligatoire

Petits et grands, pros des ciseaux et bricolos, l’armée d’Aregenua recrute et a besoin de vous pour fabriquer vos casques et boucliers de légionnaires…. En carton ! Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T10:30:00 2021-07-15T12:00:00;2021-07-15T14:30:00 2021-07-15T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vieux Étiquettes évènement : Autres Lieu Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Adresse Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Ville Vieux lieuville Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux