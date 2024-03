Fabrique ta flamme olympique Le Labo – Cambrai Cambrai, samedi 4 mai 2024.

Atelier Créatif: Fabriquez Votre Propre Flambeau Olympique!

Les enfants âgés de 6 ans et plus sont invités à concevoir leur propre flambeau personnalisé lors de cet atelier créatif. Inspirés par l’excitation des Jeux Olympiques à venir, ils auront l’opportunité de laisser libre cours à leur imagination pour créer un flambeau unique et plein de fierté. Rejoignez-nous pour cette expérience enrichissante et ludique!

Informations pratiques

De 6 à 8 ans

Samedi 4 mai à 10h30

Durée : 1h

Gratuit. Sur réservation.

Rendez-vous au Belvédère

Le Labo – Cambrai 2 rue Louis Renard Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

