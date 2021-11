NeuvicNeuvic Neuvic Neuvic Corrèze, Neuvic Fabrique ta déco de Noël Neuvic Neuvic NeuvicNeuvic Catégories d’évènement: Corrèze

Neuvic

Fabrique ta déco de Noël Neuvic Neuvic, 20 novembre 2021, NeuvicNeuvic. Fabrique ta déco de Noël Impasse de la Fontaine du Berger Neuvic Neuvic

2021-11-20 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-20

Neuvic Corrèze Impasse de la Fontaine du Berger Neuvic Corrèze Neuvic A 14h30, Place Henri Queuille

5€ par personne, enfant à partir de 8 ans, accompagné d’un adulte, sur inscription.

Pass sanitaire requis Le Foyer Intercommunal d’Éducation Populaire de Neuvic vous invite à un atelier “Fabrique ta déco de Noël”, animé par Catherine Beauvallet. A 14h30, Place Henri Queuille

5€ par personne, enfant à partir de 8 ans, accompagné d’un adulte, sur inscription.

Pass sanitaire requis Impasse de la Fontaine du Berger Neuvic Neuvic

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Neuvic Autres Lieu Neuvic Neuvic Adresse Impasse de la Fontaine du Berger Ville NeuvicNeuvic lieuville Impasse de la Fontaine du Berger Neuvic Neuvic