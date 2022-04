Fabrique puissance 10 Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 21 mai 2022, Nantes.

2022-05-21

Horaire : 14:30 02:30

Gratuit : oui

Depuis 10 ans, Apo 33, Jardin C, Stereolux et Trempo agissent ensemble sous le nom de Fabrique île de Nantes, dans le champ des musiques actuelles, des arts sonores et des cultures numériques. Pour célébrer cet anniversaire, le collectif a imaginé “Fabrique puissance 10”, un événement festif, qui décuple les formes et propositions artistiques à travers le parc des chantiers : concerts, DJs, installations, déambulations… 10 ans de la Fabrique, puissance 10 ! Avec : 1000 AU CARRÉ + ALASKAM + ANNA GREENWOOD + ARIANNA MONTEVERDI + CORÄ + FABSONIC + GOLDEN BUS SESSION + GRAN GROOVE ORCHESTRA + JOSEPHE + MONTAAG + PHILEMONE + QUINZEQUINZE + SAMIR AOUAD + SHADÉBLAUCK + THE GREEN LINE MARCHING BAND + THE MEDIA()MESSE + THE SHY ACCIDENT + X10 + WILL GUTHRIE & ENSEMBLE NIST-NAH 1000 au carré | Playing with machines | Performance 1000 au carré est un groupe d’électro-ambient composé de musiciens et de Ork.1, un orchestre d’instruments de musique motorisés. Alexandre Berthaud, son concepteur, avait au départ imaginé ce dispositif pour une installation interactive. C’est en constatant son potentiel musical et scénographique que le groupe s’est formé, en ajoutant à la formule initiale des machines, synthétiseurs, batteries électroniques ou contrôleurs créés par les musiciens eux-mêmes. > Clip 10 concerts solosAlaskam | Concert solo | Musiques électroniquesAu fil d’un long parcours d’explorations musicales, l’identité d’Alaskam s’est cristallisée autour de mélodies envoûtantes, de rythmes progressifs et d’autres atmosphères planantes. En s’inspirant des esthétiques trip-hop, electronica, ambient, synthwave, techno, musique de film ou encore post-rock, Alaskam livre une formule psychédélique, animée par des textures analogiques en constante évolution. Anna Greenwood | Concert solo | FolkAuteure, compositrice et interprète britannique, Anna Greenwood conduit son public dans des ballades vers un monde mélancolique empreint de rêves et d’instants fragiles, à son image. Sur scène, elle évolue en solo accompagnée par sa guitare, sa voix et parfois, des complices. Arianna Monteverdi | Concert solo | Rock & FolkLe songwriting d’Arianna Monteverdi est enraciné entre des visions rêveuses et ce qu’elle récolte des expériences de la vie réelle. Sa voix transporte vers un ailleurs intrigant, une musique folk-rock électrisée mais intime. Ses ballades seront interprétées au clavier dans le cadre de ce concert en solo. Corä | Concert solo | Electro-popInfluencée par Grimes, Yelle ou encore The Cure, la jeune nantaise infuse dans son chaudron une synthpop 80’s/90’s, mélangée à une cold wave atmosphérique qui révèle sa personnalité solaire et sa voix chargée d’émotions. Corä offre au public un voyage coloré qui parlera aussi bien au cœur qu’à l’âme. Josephe | Concert solo | R&BBercée dans l’univers RnB et hip hop, Josephe s’est très vite lancée dans la musique. Aujourd’hui auteure, compositrice, multi-instrumentiste, interprète et auto-productrice, elle dessine des mirages pop qui évoquent le souvenir des premiers pas de Christine & The Queens ou Aloïse Sauvage. Montaag | Concert solo | Musiques instrumentalesEntre solos de batterie et synthétiseurs, Montaag développe un univers personnel ponctué de sonorités synthétiques et acoustiques. Percussions traditionnelles et riffs rocks s’associent pour un show bluffant qui évolue au fil de compositions purement instrumentales. Philémone | Concert solo | Chanson popPhilémone porte haut les couleurs d’une pop percutante et bouillonnante. Seule sur scène, avec sa voix et ses machines, elle multiplie les explorations sonores électroniques et vocales, en créant un univers à la fois dansant, contrasté et énergique. Samir Aouad | Concert solo | Musiques du mondeEnfant prodige du oud, Samir Aouad est né à Casablanca. A travers des récits musicaux nourris de musiques arabes, ottomanes, andalouses et de jazz, le musicien dévoile son histoire personnelle, ses émotions profondes et transmet au monde la richesse des rencontres et des cultures. Shadéblauck | Concert solo | Hip hop, afrobeatsMembre du collectif nantais XXFLY, Shadéblauck plonge le public dans un univers coloré et singulier où le rap et le chant s’harmonisent avec dextérité. A travers des textes poignants et introspectifs, la chanteuse explore les méandres de la paix, de la colère, de l’amour, de la mort et des larmes pour un moment suspendu, nourri par des sonorités hip-hop, néo-soul, lofi, trap et afrobeats. The Shy Accident | Concert solo | Pop électroniqueThe Shy Accident est le répertoire de compositions pop de Thomas Durand. Pensées pour être jouées en groupe, en duo ou en solo, ses chansons écrites comme on assemble des Lego parlent d’autoroutes, de bowling et d’armures médiévales. Pour cette occasion, les titres seront interprétés en solo, à la basse électrique et ensemble Percomatic Nintendo. Fabsonic | Diffusion 3DInstallé à Trempo depuis le début de l’année, le collectif Fabsonic (porté par le trio Christophe Sartori, Jérôme Boudeau et Florian Chauvet) ouvrira pour la première fois les portes de son studio de sons immersifs et proposera la diffusion d’oeuvres spatiales, enregistrées ou jouées en live. Golden Bus Session | Concerts privésLa Golden Bus Session est une série de mini-concerts en mini-comité… dans le bus suspendu de Trempo. Pour y participer, il suffit de se rendre chez les commerçant·es partenaires du quartier Prairie aux Ducs et d’y retirer un Golden Ticket, avant le 8 mai. Les gagnant·es seront tirées au sort le 10 mai*. * Seul·es les habitant·es de l’île de Nantes peuvent participer au concours. Grand Groove Orchestra | Concert | JazzFormé de musiciens nantais fanatiques du son du label Blue Note, le Grand Groove Orchestra réinterprète le répertoire groove des années 60 et 70, dans un style funk, très teinté d’ambiances cinématographiques. Une véritable machine à voyager dans le coeur du swingin London, sur les B.O d’une cinéma seventies ou dans le Bario Santo Suarez de la Havane. Ils seront bien sûr 10 sur scène ! > Clip Quinzequinze | Concert | Musiques électroniquesPorté par l’héritage tahitien de deux de ses membres, le collectif pluridisciplinaire affine sa musique “climatique” depuis 2013. Il crée un espace magique, poétique et ouvert à la danse ; dans lequel l’?rero, l’art oratoire ancestral polynésien, côtoie instruments percussifs traditionnels, influences caribéennes et productions électroniques futuristes. Un voyage au travers d’un archipel de contes miniatures étranges et post- apocalyptiques. > Clip The Green Line Marching Band | Déambulation | FanfareFormée en 2019 à l’occasion de la Nuit du Voyage à Nantes, The Green Line Marching Ban est une fanfare désordonnée et rock’n roll, qui compte des activistes bien connus de la scène nantaise : Von Pariahs, French Cowboy, BL2OM, Blond Neil Young, ou encore Albinos Congos. Le superband occupera le parc des chantiers pour des déambulations déjantées. > Clip The Media()Messe | Stwst, Madlab, Piksel, Apo-33 | PerformanceIssus des collectifs et laboratoires d’art et de technologie européens, 10 artistes-hackers travaillent ensemble sur des créations au croisement des arts intermédias du DIY(do it yourself), du DIWO (Do it with others) et du médiactivisme. Ensemble, ils interprètent les médias et les réseaux sur la situation actuelle du monde et interviennent comme un groupe de recherche sur un dispositif de plusieurs écrans et plusieurs systèmes sonores. Will Guthrie & Ensemble Nist-Nah | Concert | Musiques du monde, percussionsWill Guthrie s’associe aux 8 percussionnistes de Nist-Nah et dévoile une composition énergique pour batterie et orchestre gamelan. Gongs, cymbales, xylophones et tambours composent cet instrument emblématique d’Indonésie aux sonorités époustouflantes. Le résultat : une musique tournoyante ! > Clip X10 | Performance | Musiques électroniquesL.Atipik + Alpaïde + Discord + Samifati + Krak In Dub + Slow Dimension + Dites Safran + Alder + Kosima + Phil Tremble 10 artistes de la scène électronique nantaise investissent la scène Maxi de Stereolux pour une performance live de 2h et demi. Au programme : improvisations boîtes à rythme, synthétiseurs, platines et instruments acoustiques dirigés par Discord avec les sonorités variées de L’Atipik, Alpaïde, Samifati, Krak In Dub, Slow Dimension, Dites Safran, Alder, Kosima et Phil Tremble. Pas de tempo ni de style imposés mais une écoute et des rythmes improvisés avec des morceaux à 4, 6 ou encore 20 mains ! La Fabrique, Apo33, Jardin C, Stéréolux, Les Machines de l’Ile, Ville de Nantes, Nantes Métropole, Loire Atlantique, Région Pays de la Loire, JET FM, Prun’.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com 02 40 46 66 33 https://www.trempo.com/