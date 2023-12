MiniLab tirage noir&blanc Fabrique Pola Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde MiniLab tirage noir&blanc Fabrique Pola Bordeaux, 8 juin 2024, Bordeaux. MiniLab tirage noir&blanc Samedi 8 juin 2024, 14h00 Fabrique Pola 90 € / 75 € tarif réduit* / 63 € carte jeune et pass culture+ adhésion annuelle : 35 € / 20 € tarif réduit* ou adhésion jour : 5 € Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T14:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T14:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00 Objectif / Contenu

Démonstration et essai : Régler l’agrandisseur – bande test – analyse

Trouver la bonne densité, interpréter

Choisir son contraste. Un support pédagogique vous sera remis à la fin de la formation. Informations pratiques :

Durée : 1 séance de 4h

Effectif : 5 participants

Photographe formateur : Catherine Caillé

Lieu : Fabrique Pola Matériel requis : Négatifs noir & blanc déjà développés

Papier photographique 13 x 18 cm multigrade RC

Vêtements usagers ne craignant les taches Tarifs :

90 € / 75 € tarif réduit* / 63 € carte jeune et pass culture

+ adhésion annuelle : 35 € / 20 € tarif réduit* ou adhésion jour : 5 €

*sur présentation d’un justificatif RSA, ARE, AAH, demandeur d’emploi, étudiant, mineurs. Fabrique Pola 10 quai de Brazza Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lelabophoto.assoconnect.com/collect/description/375477-f-08-06-24-minilab-tirage-noir-blanc »}] stage atelier Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Code postal 33100 Lieu Fabrique Pola Adresse 10 quai de Brazza Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Fabrique Pola Bordeaux Latitude 44.852564 Longitude -0.555313 latitude longitude 44.852564;-0.555313

Fabrique Pola Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/