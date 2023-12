MiniStage #2 La lumière Fabrique Pola Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

MiniStage #2 La lumière Fabrique Pola Bordeaux, 1 juin 2024, Bordeaux. MiniStage #2 La lumière Samedi 1 juin 2024, 09h30 Fabrique Pola 60 € / 50 € tarif réduit*/ 42 € carte jeune et pass culture+ adhésion annuelle : 35 € / 20 € tarif réduit* ou adhésion jour : 5 €

Début : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00 Objectif / Contenu

Mieux maîtriser son appareil numérique et/ou argentique et expérimenter les différents réglages et leurs incidences sur l’image. Comprendre le triangle d’exposition

Expérimenter cadre et point de vue

En alliant théorie et pratique, jouer avec la netteté et le mouvement. Des supports techniques vous seront envoyés en fin de stage Informations pratiques :

Durée : 1 séance de 3h de 9h30 à 12h30

Effectif : 7 participants

Photographe formateur : Élisabeth Thiallier ou Catherine Caillé

Lieu : Fabrique pola Matériel requis : Appareil photo (argentique ou numérique) débrayable en mode manuel*. Smartphone avec mode pro.

Chargeur * Si vous n’avez pas d’appareil disponible, le Labo peut vous en prêter un pour la durée de la séance Tarifs :

60 € / 50 € tarif réduit*/ 42 € carte jeune et pass culture

+ adhésion annuelle : 35 € / 20 € tarif réduit* ou adhésion jour : 5 €

*sur présentation d’un justificatif RSA, ARE, AAH, demandeur d’emploi, étudiant, mineurs. Nos réseaux :

