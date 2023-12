Ministage #1- l’appareil photo Fabrique Pola Bordeaux, 9 mars 2024 08:30, Bordeaux.

Stage d’initiation #1 : prise en main de l’appareil photo

Apprivoisez votre appareil et (re)prenez le contrôle pour plus de créativité.

Objectif / Contenu

Mieux maîtriser son appareil numérique et/ou argentique et comprendre les principes de la photographie.

• Rappel des bases de la photographie

• Comprendre l’interface de son appareil et naviguer dans les menus

• Repérer les réglages et les modes

• Expérimenter et analyser

Des supports techniques vous seront envoyés en fin de stage

Informations pratiques :

Durée : 1 séance de 3h de 9h30 à 12h30

Effectif : 7 participants

Photographe formateur : Élisabeth Thiallier ou Catherine Caillé

Lieu : Fabrique pola

Matériel requis :

– Appareil photo (argentique ou numérique) débrayable en mode manuel*. Smartphone avec mode pro.

– Chargeur

* Si vous n’avez pas d’appareil disponible, le Labo peut vous en prêter un pour la durée de la séance

Tarifs :

60 € / 50 € tarif réduit*/ 42 € carte jeune et pass culture

+ adhésion annuelle : 35 € / 20 € tarif réduit* ou adhésion jour : 5 €

*sur présentation d’un justificatif RSA, ARE, AAH, demandeur d’emploi, étudiant, mineurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

photographie stage

double©JeanGrelet