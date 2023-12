Portrait studio Fabrique Pola Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Portrait studio Fabrique Pola Bordeaux, 16 décembre 2023 09:00, Bordeaux. Portrait studio Samedi 16 décembre, 10h00 Fabrique Pola 150 € + adhésion jour : 5 € 6h sur 1 séance – samedi 16 décembre de 10h à 17h Atelier de pratique – initiation au portrait en studio Invitez l’un de vos proches et découvrez avec Amandine Leconte les subtilités du portrait en studio : lumières, cadrages, comment voir autrement ! Repartez avec un portrait choisi et imprimé. Objectif / Contenu

Inventer son propre rapport au portrait avec son modèle. De la prise de vue à l’impression, pratiquer toutes les étapes de la fabrication de l’image.

– Inviter un proche à venir poser, pour expérimenter ensemble, les possibilités du portrait.

– Découvrir ou améliorer la technique, et défendre une approche personnelle.

– Les prises de vues sont réalisées sur deux plateaux, avec plusieurs possibilités de fond.

– Un temps est consacré à la sélection, l’amélioration et l’impression Afin de nourrir l’œil et la curiosité, le travail d’autres photographes portraitistes sera accessible en continu. Informations pratiques :

Durée : 6h sur 1 journée + 1h de pause déjeuner (apporter son repas).

Une cuisine et un réfectoire équipés sont à votre disposition.

Effectif : 6 participants

Photographe auteure : Amandine Leconte

Fabrique Pola à Bordeaux Matériel requis :

– Appareil reflex ou hybride avec chargeur*

– Petits accessoires (chapeau, foulard, lunettes…)

– Ordinateur portable (facultatif mais recommandé) avec cable de transfert ou lecteur de carte SD

* Si vous n’avez pas d’appareil disponible, le Labo peut vous en prêter un pour la durée de la séance Tarifs

170 € / 150 € tarif réduit*

+ adhésion annuelle : 35 € / 20 € tarif réduit* ou adhésion jour : 5 €

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00

