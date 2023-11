Grande supérette de Noël à la Fabrique Pola Fabrique Pola Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Grande supérette de Noël à la Fabrique Pola Fabrique Pola Bordeaux, 9 décembre 2023, Bordeaux. Grande supérette de Noël à la Fabrique Pola 9 et 10 décembre Fabrique Pola Entrée libre. Venez à la grande supérette de Noël de la Fabrique Pola pour découvrir une bonne quarantaine de stands beaux comme des camions !

Au programme : Arts imprimés, céramique, micro-édition, gravure, pépites et bijoux pas cul cul, ni convenus. SAMEDI 9 DÉCEMBRE 15h-20h Marché de Noël

16h-18h Ateliers de pratiques artistiques avec la Fabrique Collective : Fabriquez vos cadeaux ! (Gratuit I Sans inscription )

Dès 19h30 Performances et vernissage de l’expo du collectif Comment C’est Maintenant sur fond de banquet et de Dj set de Léa Ricci DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 11h-19h Marché de Noël

15h-16h Une scène unique avec quatre battles de compliments slamés par Ta mère la mieux ( Entrée et voix libres )

16h-18h Ateliers de pratiques artistiques avec la Fabrique Collective : Fabriquez vos cadeaux ! (Gratuit I Sans inscription ) TOUT LE WEEKEND (ET JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE) Exposition UNBOXING Le grand déballage dans le cadre du projet d’après Noël que reste-t-il ? par le collectif Comment C’est Maintenant.

Petite restauration + Bar

Vin et choco chaud Fabrique Pola 10 quai de Brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://pola.fr/agenda/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T20:00:00+01:00

2023-12-10T11:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00 marché noel Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Fabrique Pola Adresse 10 quai de Brazza, 33100 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Fabrique Pola Bordeaux latitude longitude 44.852564;-0.555313

Fabrique Pola Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/