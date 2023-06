La Fabrique Rugbystique, Culturelle et Collective Fabrique Pola Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde La Fabrique Rugbystique, Culturelle et Collective Fabrique Pola Bordeaux, 25 octobre 2023, Bordeaux. La Fabrique Rugbystique, Culturelle et Collective 25 octobre – 3 novembre Fabrique Pola Gratuit, sur inscription Série d’ateliers gratuits : linogravure, estampes, tampons, graphisme, sérigraphie, peinture, collage.

2 ateliers en simultané sont proposés sur chaque date. Fabrique Pola 10 quai de Brazza Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 40 62 85 »}, {« type »: « email », « value »: « territoiresetpersonnes@pola.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T15:30:00+02:00

2023-11-03T14:00:00+01:00 – 2023-11-03T15:30:00+01:00 Art Culture Fabrique Pola Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Fabrique Pola Adresse 10 quai de Brazza Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 8 Age max 18 Lieu Ville Fabrique Pola Bordeaux

Fabrique Pola Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

La Fabrique Rugbystique, Culturelle et Collective Fabrique Pola Bordeaux 2023-10-25 was last modified: by La Fabrique Rugbystique, Culturelle et Collective Fabrique Pola Bordeaux Fabrique Pola Bordeaux 25 octobre 2023