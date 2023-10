Concert de musique classique indienne Fabrique Pola Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux.

Concert de musique classique indienne Samedi 14 octobre, 15h00 Fabrique Pola Tarif libre.

« Shri Subrata De vient d’une famille où la musique est considérée comme un culte. Son père, Shri Bhutnath De est un grand chanteur hindoustani qui, à l’âge de 81 ans, continue d’enseigner aux passionnés de musique à Jamshedpur.

Subrata a commencé à apprendre le Sitar de Shri Amarjeet Singh à l’âge de 7 ans. Plus tard, il était sous la tutelle de feu Shri Bauri Bandhu Sethi de Bhubaneswar, et encore plus tard, il a reçu les conseils de Shri Manilal Nag du Bishnupur Gharana, où il a maîtrisé le Dhrupad, Gayaki, Tankaari, Alaapang, Gatkaari et s’est imposé comme un artiste Sitar accompli du pays.

Subrata a été ambassadeur culturel dans de nombreux pays et est panéliste du Conseil indien pour les relations culturelles, du Centre culturel zonal et de la cellule du Festival indien du MOC.

Subrata a fondé Swaranjali, une organisation dédiée à la promotion des arts et des artistes. Il a également plusieurs albums à son actif. Méditation, Ganga et Pancha Tattwa font partie de ses compositions connues.

Enfin sa création de quelques nouveaux Raagas comme Lata, Ataal, Shikhashree, Jogiya Ranjani, Jawahar, BhupMalap, Subhas. »

https://www.youtube.com/watch?v=hYE2_MOVYTY&t=10s

Fabrique Pola 10 quai de Brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0787020934 »}] [{« data »: {« author »: « Swaranjali Delhi », « cache_age »: 86400, « description »: « SH. SUBRATA DE, en el Cafu00e9 Teatro RayuelannInauguramos el mes de mayo con la presencia de SH. SUBRATA DE.nNacido en Jamshedpur (Jharkhand, India), Subrata De se inicia a los 7 au00f1os en el complejo arte de tocar el Sitar. Embajador cultural de La India, difunde por todo el mundo la cultura de su tierra a travu00e9s de este instrumento versu00e1til con sonido delicado y brillante, apropiado para expresar el lento desarrollo de los ragas. Ha compartido y fusionado su virtuosa interpretaciu00f3n con artistas de diferentes culturas, contribuyendo asu00ed a propagar este milenario arte musical y a facilitar la interculturalidad, donde la tradiciu00f3n musical de distintas sociedades enriquecen su acervo musical facilitando el flujo de ida y vuelta.nnMiu00e9rcoles 3 de mayo de 2023 – 20.00h, Cafu00e9 Teatro Rayuela – Santa Cruz de TenerifennnSanta Cruz de Tenerife is a port city on the island of Tenerife, in Spainu2019s Canary Islands. Well-preserved buildings in its old town include the colonial Church of the Immaculate Conception. The 1700s Palacio de Carta has baroque and neoclassical features. In the Old Civil Hospital, the Museum of Nature and Man has interactive displays on the islands. The cityu2019s squares include the central Plaza de Espau00f1a. », « type »: « video », « title »: « Santa Cruz Tenerife Island Lec Dem Spain », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/hYE2_MOVYTY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=hYE2_MOVYTY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC0RdRMQyNW3D4kjiR7Rhfvg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 10 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=hYE2_MOVYTY&t=10s »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

Concert Méditation

Subrata De