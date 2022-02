Fabrique / « Marche collective » à l’occasion du lancement de La Fabrique du Nous #1/ « Quels territoires ? » IAC Institut d’art contemporain, 3 mars 2022, Villeurbanne.

IAC Institut d’art contemporain, le jeudi 3 mars à 16:00

Sculpteure, graveuse et cinéaste, Lygia Pape est une des figures les plus importantes de l’avant-garde artistique du Brésil. Son travail plastique prend souvent la forme d’une critique de l’institution et de la situation politique brésilienne. Pionnière d’un art performatif, participatif et sensoriel intimement lié aux questions sociales, elle met en place des processus créatifs faisant intervenir visiteurs ou habitants afin d’établir de nouvelles relations. _Divisor_, datée de 1968, est une œuvre emblématique du travail de Lygia Pape. Entre installation et performance, cette première expérience collective de l’artiste invente un protocole destiné à être réactivé à l’aide de participants. En 1968, Lygia Pape invente un protocole destiné à être réactivé à l’aide de participants. À l’origine, l’artiste avait réuni différentes communautés de Rio, d’horizons sociaux variés, pour les placer sous un même drap blanc percé de trous, de trente mètres de large sur trente mètres de long. N’étaient visibles que les têtes des participants. Des classes moyennes aux enfants des favelas, cette foule d’êtres humains, la tête séparée du reste du corps, était unie par un même « vêtement » abolissant toute hiérarchie sociale et distinction de classe. L’action, que l’artiste envisage comme un travail collectif, gai et reproductible même en son absence, propose une métaphore poétique et politique de la notion de « tissu social ». Dans le cadre de l’ouverture de Villeurbanne 2022, capitale française de la culture et de la manifestation La Fabrique du Nous #1 / « Quels territoires ? », l’IAC propose une nouvelle activation de cette performance, associant les habitants de Villeurbanne et notamment les jeunes, sous la forme d’une déambulation entre URDLA et l’IAC.

Activation de l’œuvre « Divisor « de Lygia Pape, déambulation dans la ville

IAC Institut d’art contemporain 11 rue Docteur Dolard Villeurbanne Ferrandière Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T16:00:00 2022-03-03T18:00:00