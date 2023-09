[fabrique] la caverne La Maison des métallos Paris Catégories d’Évènement: ile de france

[fabrique] la caverne La Maison des métallos Paris, 18 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit aucune compétence artistique requise être disponible samedi 18 novembre (journée entière) sur inscription avant ven. 10 nov. gratuit, dans la limite des places disponibles renseignements & inscriptions auprès de Flavie Berthelot, chargée des relations publiques flavie.berthelot@maisondesmetallos.paris 06 12 49 69 40 – 01 83 75 93 64 prenez part au tournage d’un théâtre d’ombres contemporaines Vous êtes curieux.ses de l’univers de Johanny Bert et vous avez envie de faire partie de l’expérience artistique du mois de décembre ? Nous sommes à la recherche de volontaires pour donner vie à un théâtre d’ombres contemporaines, reflets de corps qui se croisent, se frôlent, se cherchent, se regardent. Une journée en immersion avec une mise en corps, puis un temps de tournage guidé par l’artiste. + d’infos : La Caverne – Maison des Métallos (maisondesmetallos.paris) La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fabrique-la-caverne +33142002520 flavie.berthelot@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

