Atelier de moulage : l’ornementation toulousaine 16 et 17 septembre Fabrique Giscard Gratuit. Entrée libre. Dans la limite des places disponibles. Participez aux ateliers prévus à 10h30, 14h30 et 16h, d’une durée d’une heure.

Plongez dans l’ornementation toulousaine lors d’ateliers de moulage dédiés à tous, petits et grands, inspirés des façades d’Auguste Virebent.

Fabrique Giscard 25 avenue de la Colonne, 31555 Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie Située dans le quartier Marengo, la manufacture de céramique Giscard a été fondée en 1855 par un ancien contremaître de la fabrique Virebent. Spécialisée rapidement dans la statuaire religieuse, elle atteint son apogée dans les années 1920 grâce à la famille Giscard, qui a su préserver et développer cet héritage. Malheureusement, la fabrique a connu un déclin progressif et a fermé ses portes en 2005, avec la disparition du dernier descendant de la famille Giscard. Les bâtiments de la manufacture, ornés de frises, de rinceaux, de balustres et de moulages en haut relief, ainsi que les ateliers et les outils utilisés pour la production de céramique ornementale, ont été préservés et constituent un témoignage inestimable de cette industrie qui a laissé sa marque sur le paysage toulousain.

