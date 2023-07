Dimanche 30 juillet à la Fabrique Fabrique du Revermont Simandre-sur-Suran, 30 juillet 2023, Simandre-sur-Suran.

Dimanche 30 juillet à la Fabrique Dimanche 30 juillet, 14h00 Fabrique du Revermont Entrée à prix libre et consciente. Parking à 200m du lieu.

C’est le dernier dimanche de la programmation culturelle de la Fabrique.

De 14h à 18h, le Br’Ain est là pour échanger avec vous, des jeux sont à dispositions pour petits et grands ainsi qu’un temps « English time : what about coming and talking for a while, maybe playing a game or fancying a cup of tea ? … We will only speak english (or try) from 4 to 5:30 PM ».

C’est aussi le dernier moment pour voir la superbe exposition « Femmes admirables » de Valérie Guret.

Enfin, à 18h, le compagnie La Remueuse vous proposera son spectacle « Le petit plumo ». Un spectacle de cirque tout public.

Buvette et restauration sur place. Paiement en chèque ou espèces.

L’entrée est à prix libre et consciente, c’est à dire que vous donner ce que vous pouvez en fonction de ce que vous avez vécu sur le lieu.

Fabrique du Revermont 594, route de Dhuys, 01250 Simandre sur Suran Simandre-sur-Suran 01250 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0756016069 https://www.mrjc.org/fabriques/fabrique-revermont/ https://www.facebook.com/fabriquedurevermont La fabrique est un EVS (Espace de Vie Social) dont le but est de créer du lien, d’être un carrefour des associations et de dynamiser le milieu rural en permettant l’accès, notamment à la culture, pour tous et toutes.

C’est un lieu ouvert à tous et toutes qui possède 2 espaces : un espace de travail partagé et un espace socio-culturel dans lequel nous avons des cours, formations, ateliers, concerts, spectacles, … Un parking est situé à 50m à pied du lieu.

2023-07-30T14:00:00+02:00 – 2023-07-30T21:00:00+02:00

©Cie Remueuse