Dimanche 9 juillet à la Fabrique Fabrique du Revermont Simandre-sur-Suran, 2 juillet 2023, Simandre-sur-Suran.

Dimanche 9 juillet à la Fabrique Dimanche 2 juillet, 14h00 Fabrique du Revermont L’entrée est à prix libre et consciente. Chacun.e donne ce qu’iel peut.

Dimanche 9 juillet, la fabrique est ouverte à partir de 14h avec de nombreuses propositions : atelier photographie, peinture, stand et conférence.

A 18h, des artistes issu de la chorale Inspirations seront là pour vous ravir les oreilles avec leurs chants polyphoniques a capella.

Deux expositions sont disponible toute l’après midi :

– « Femme admirable » de Valérie Guret, et

– « Quand le genre se met à table » de Boc’à Récup.

Buvette et restauration sur place. Paiement en chèque ou espèce.

L’entrée est à prix libre et conscient, c’est à dire que vous donnez ce que vous pouvez en conscience de ce que vous vivez.

A dimanche !

Fabrique du Revermont 594, route de Dhuys, 01250 Simandre sur Suran Simandre-sur-Suran 01250 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0756016069 https://www.mrjc.org/fabriques/fabrique-revermont/ https://www.facebook.com/fabriquedurevermont La fabrique est un EVS (Espace de Vie Social) dont le but est de créer du lien, d’être un carrefour des associations et de dynamiser le milieu rural en permettant l’accès, notamment à la culture, pour tous et toutes.

C’est un lieu ouvert à tous et toutes qui possède 2 espaces : un espace de travail partagé et un espace socio-culturel dans lequel nous avons des cours, formations, ateliers, concerts, spectacles, … Un parking est situé à 50m à pied du lieu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T14:00:00+02:00 – 2023-07-02T21:00:00+02:00

2023-07-02T14:00:00+02:00 – 2023-07-02T21:00:00+02:00

©Fabrique du Revermont