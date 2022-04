Fabrique du Printemps Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

### **Le Grenier organise un petit atelier de printemps, le dimanche 10 avril** ### de 14h30 à 18h > Venez passez un temps créatif en binomes (1adulte/1enfant) les bénévoles vous guideront pour la création d’un mobile léger en bois, bambous et autres matériaux : laine, carton, papiers colorés, perles, plumes, tissus… _Ton imagination et ta créativité feront naître dans tes mains fleurs, papillons ou oiseaux printaniers_ 4 € par atelier d’une 40taine de minutes. **inscriptions conseillées** : [[https://admin.helloasso.com/ressources/evenements/atelier-fabrique-du-printemps/](https://admin.helloasso.com/ressources/evenements/atelier-fabrique-du-printemps/)](https://admin.helloasso.com/ressources/evenements/atelier-fabrique-du-printemps/) Le Café associatif sera bien sûr ouvert pour des boissons un goûter + sirops vous seront proposés pour une formule à 2€ **Plus d’info** au 07 77 04 96 29 ou via [[ressources@legrenier.cafe](mailto:ressources@legrenier.cafe)](mailto:ressources@legrenier.cafe)

4€/l’atelier

Atelier récréatif pour les enfants et leurs parents Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

