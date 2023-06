Visite patrimoine – La Fabrique du point du jour – Dans le cadre du festival Musique et Patrimoine Fabrique du point du jour Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’Évènement: Saint-Savin

Jeudi 20 juillet, 18h00 Fabrique du point du jour Gratuit – Sans inscription – Prévoir voiture et bonnes chaussures – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d'art et d'histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr Une fabrique de jardin est un petit édicule construit au cœur d'un parc ou d'un jardin et inspiré par des architectures très variées : temple antique, ruine médiévale, pavillon asiatique …

Celle-ci, commandée par André Duchesne vers 1910, prend la forme d’un château médiéval miniature en ruines, dans un esprit très romantique. Récemment restauré, le site vous livra ses secrets …

