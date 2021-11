Fabrique du Père Nöel au FacLab® numixs FacLab® numixs, 11 décembre 2021, Sarcelles.

Ce jour là, une fois n’est pas coutume, ce sont les enfants qui amèneront leur parents au FacLab® Numixs pour créer des jouets ensemble. Différents ateliers parents-enfants à partir de 8 ans/adolescents, en binôme, pour fabriquer des cadeaux à offrir et animés par les contributeurs. Découpeuse Laser, Imprimantes 3D, Découpeuse Vinyle, Thermoformeuse,… autant de machines pour fabriquer des puzzles, des figurines, des jouets et jeux en bois, et même des moules à chocolats de Noël, pour faire une surprise à un frère, une soeur, des cousin.e.s, un copain ou une copine ! Un moment privilégié de découverte et de partage dans une ambiance ludique et festive… Pour l’heure, une jauge de 40 personnes (5 binômes par atelier/4 ateliers) est prévue, mais si d’autres contributeurs se portent volontaires nous pourrons élargir la jauge ! Alors n’hésitez pas à vous inscrire (un nom par binôme), même sur liste d’attente, et nous reviendrons vers vous avec le détail du programme de la journée… Consommables fournis par le FacLab® Numixs.

À partir de 8 ans et sur inscription.

