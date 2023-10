Visite contée en famille : histoires à frissonner (dès 5 ans) Fabrique des savoirs Elbeuf Catégories d’Évènement: Elbeuf

Seine-Maritime Visite contée en famille : histoires à frissonner (dès 5 ans) Fabrique des savoirs Elbeuf, 28 octobre 2023, Elbeuf. Visite contée en famille : histoires à frissonner (dès 5 ans) Samedi 28 octobre, 14h30 Fabrique des savoirs 3,5€. Inscription obligatoire Petites bêtes féroces et grands monstres gentils peuplent les histoires et les collections du musée. Venez les découvrir… si vous l’osez !

Durée : 1h, 3,5€. Inscription obligatoire au 02 32 96 30 40 ou publics3@musees-rouen-normandie.fr Fabrique des savoirs Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 96 30 40 »}, {« type »: « email », « value »: « publics3@musees-rouen-normandie.fr »}] [{« link »: « mailto:publics3@musees-rouen-normandie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T14:30:00+02:00 – 2023-10-28T15:30:00+02:00

2023-10-28T14:30:00+02:00 – 2023-10-28T15:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu Fabrique des savoirs Adresse Elbeuf Ville Elbeuf Departement Seine-Maritime Lieu Ville Fabrique des savoirs Elbeuf latitude longitude 49.287109;1.0109

Fabrique des savoirs Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elbeuf/