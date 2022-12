La chasse au trésor du roi singe Fabrique des savoirs Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Seine-Maritime

La chasse au trésor du roi singe Fabrique des savoirs, 17 décembre 2022, Elbeuf. La chasse au trésor du roi singe Samedi 17 décembre, 14h30 Fabrique des savoirs

Réservation obligatoire / Gratuit

A partir de 6 ans Fabrique des savoirs Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie La fameuse légende populaire du roi singe en Chine et au Japon, débarque à la Fabrique.

Venez aider le roi singe, Sun Wukong à découvrir le secret de l’immortalité. Un voyage initiatique dans des contrées lointaines vous attend !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T14:30:00+01:00

2022-12-17T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu Fabrique des savoirs Adresse Elbeuf Ville Elbeuf lieuville Fabrique des savoirs Elbeuf Departement Seine-Maritime

Fabrique des savoirs Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elbeuf/

La chasse au trésor du roi singe Fabrique des savoirs 2022-12-17 was last modified: by La chasse au trésor du roi singe Fabrique des savoirs Fabrique des savoirs 17 décembre 2022 Elbeuf Fabrique des savoirs Elbeuf

Elbeuf Seine-Maritime