Seine-Maritime

Les graines musicales des petits ouistitis ! Fabrique des savoirs, 28 novembre 2022, Elbeuf. Les graines musicales des petits ouistitis ! Lundi 28 novembre, 10h30 Fabrique des savoirs

réservation obligatoire / 3€

Le musée des tous petits (pour les 18 mois – 3 ans) Fabrique des savoirs Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie Tendez l’oreille, ouvrez les yeux et laissez-vous conter en musique des drôles histoires de singe.

Une expérience sensorielle à ne pas manquer ! Beau moment de complicité entre parents et enfants en perspective.

Par la compagnie la Bande Songe / Durée : 45 min

