Atelier : « Cap sur les pôles » Fabrique des Quartiers Sud, Le Havre, 28 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

On raconte que le Père Noël vit au Pôle Nord… mais c’est où exactement ? Cet atelier ludique emmène les enfants à la découverte des pôles et des animaux qui y vivent.

Qui est au Nord et qui est au Sud ? Où vit l’ours polaire ? Quelle est la différence entre un pingouin et un manchot ?

Un atelier ludique qui mêle jeu, observation, toucher et découverte sonore pour explorer une biodiversité méconnue et …faire le point sur quelques idées reçues !

De 7 à 10 ans accompagnés d’un parent – Durée : 1h.

Lieu : la Fabrique des Quartiers sud

Gratuit, réservation obligatoire.

2023-12-28 14:00:00

Fabrique des Quartiers Sud, Rue de la Vallée

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Santa Claus is said to live at the North Pole? but where exactly? This fun workshop takes children on a journey of discovery of the poles and the animals that live there.

Who’s in the North and who’s in the South? Where does the polar bear live? What’s the difference between a penguin and a penguin?

A playful workshop that combines games, observation, touch and sound discovery to explore little-known biodiversity and? put a few preconceived ideas to rest!

Ages 7 to 10 accompanied by a parent – Duration: 1 hr.

Location: la Fabrique des Quartiers sud

Free, booking essential

Se dice que Papá Noel vive en el Polo Norte? pero ¿dónde está exactamente? Este divertido taller lleva a los niños a descubrir los polos y los animales que viven en ellos.

¿Quién vive en el Norte y quién en el Sur? ¿Dónde vive el oso polar? ¿Cuál es la diferencia entre un pingüino y un pingüino?

Este divertido taller combina juegos, observación, tacto y sonido para explorar una biodiversidad poco conocida y disipar algunas ideas preconcebidas

De 7 a 10 años acompañados de sus padres – Duración: 1 hora.

Lugar: la Fabrique des Quartiers sud

Gratuito, reserva obligatoria

Man sagt, dass der Weihnachtsmann am Nordpol lebt… aber wo genau ist das? In diesem spielerischen Workshop entdecken die Kinder die Pole und die Tiere, die dort leben.

Wer ist im Norden und wer im Süden? Wo lebt der Eisbär? Was ist der Unterschied zwischen einem Pinguin und einem Pinguin?

Ein spielerischer Workshop, der Spiel, Beobachtung, Berührung und Klangentdeckung miteinander verbindet, um eine unbekannte Artenvielfalt zu erforschen und ?mit einigen gängigen Meinungen aufzuräumen!

Von 7 bis 10 Jahren in Begleitung eines Elternteils – Dauer: 1 Stunde.

Ort: La Fabrique des Quartiers Sud (Fabrik der südlichen Stadtteile)

Kostenlos, Reservierung erforderlich

