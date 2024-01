Vendredi petite souris : Compagnie La Cabane – Le sourire des objets Fabrique Dervallières (La) Nantes, jeudi 22 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-22 15:00 –

Gratuit : oui Jeune public

Un musicien, une poète et deux danseuses : Ecouter les objets et ce qu’ils disent de nous, de nos fonctionnements, ce qu’ils racontent.Déplier leurs murmures.Une histoire d’humains qui se découvrent dans le regard des objets.Différentes étapes qui donnent à ressentir les poids et les plumes qui nous habitent.Les personnages empoignent leurs rêves et rudoient leurs idéaux

Fabrique Dervallières (La) Dervallières – Zola Nantes 44100

http://www.lafabrique.nantes.fr https://lesfabriques.nantes.fr/home